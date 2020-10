Roma, blitz nelle ville abusive degli Spada: in corso le operazioni di sgombero (FOTO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono in corso, dalle prime ore di oggi, a cura del VII Municipio di Roma Capitale, le operazioni di sgombero e abbattimento di alcuni manufatti abusivi di via Fratelli Marchetti Longhi di proprietà degli eredi di Virginia Spada. Presenti sul posto oltre al personale di Polizia Roma Capitale anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, dell’UPGSP, del Reparto Mobile, personale dell’Arma dei Carabinieri, nonché addetti della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. Durante le operazioni sono stati identificati 14 stranieri di cui 4 accompagnati all’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono in, dalle prime ore di oggi, a cura del VII Municipio diCapitale, ledie abbattimento di alcuni manufatti abusivi di via Fratelli Marchetti Longhi di proprietàeredi di Virginia. Presenti sul posto oltre al personale di PoliziaCapitale anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariatonina, diretto da Laura Petroni, dell’UPGSP, del Reparto Mobile, personale dell’Arma dei Carabinieri, nonché addetti della Sala Operativa Sociale diCapitale. Durante lesono stati identificati 14 stranieri di cui 4 accompagnati all’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. ...

