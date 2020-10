Roma, blitz all’alba nella roccaforte dei Casamonica: iniziato l’abbattimento delle ville (FOTO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ iniziata all’alba di questa mattina l’operazione volta al ripristino della legalità nella zona sud della Capitale, che porterà alla demolizione degli immobili abusivi appartenenti al clan dei Casamonica in zona Romanina, al confine con il Comune di Ciampino. Si allunga, così, la lista degli interventi volti a ripristinare legalità e decoro nella Capitale. Si tratta di un’operazione congiunta, che ha visto scendere in campo le istituzioni e le forze di Polizia: in prima linea la Polizia Locale, unitamente a Carabinieri e Polizia di Stato. Circa 50 gli agenti di Polizia Locale che questa mattina hanno fatto irruzione nelle villette e loro pertinenze, nei giardini, con tanto di piscine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ iniziata all’alba di questa mattina l’operazione volta al ripristino della legalitàzona sud della Capitale, che porterà alla demolizione degli immobili abusivi appartenenti al clan deiin zonanina, al confine con il Comune di Ciampino. Si allunga, così, la lista degli interventi volti a ripristinare legalità e decoroCapitale. Si tratta di un’operazione congiunta, che ha visto scendere in campo le istituzioni e le forze di Polizia: in prima linea la Polizia Locale, unitamente a Carabinieri e Polizia di Stato. Circa 50 gli agenti di Polizia Locale che questa mattina hanno fatto irruzione nellette e loro pertinenze, nei giardini, con tanto di piscine ...

fanpage : Blitz con 100 poliziotti e carabinieri: in corso abbattimento villette dei Casamonica alla Romanina - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Blitz all'alba contro il clan Casamonica Al via lo sgombero di 8 villette abusive - Zedar73 : RT @CPapasergio: Ultim'ora ?? Casamonica, blitz all'alba: al via lo sgombero e l'abbattimento delle villette abusive a Roma, 100 agenti impe… - detossinata : RT @fanpage: Blitz con 100 poliziotti e carabinieri: in corso abbattimento villette dei Casamonica alla Romanina - masmelis85 : RT @fanpage: Blitz con 100 poliziotti e carabinieri: in corso abbattimento villette dei Casamonica alla Romanina -