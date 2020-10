Roma, apre 'Golocious Burger&Wine': due giovani ristoratori sfidano il covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'In un periodo in cui il covid cerca di privarci delle gioie quotidiane, proviamo noi a regalarvene una con un sorriso'. I giovani imprenditori Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, nella foto, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'In un periodo in cui ilcerca di privarci delle gioie quotidiane, proviamo noi a regalarvene una con un sorriso'. Iimprenditori Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, nella foto, ...

EnricoLetta : La trasformazione dell’UE iniziata con #nextgenerationeu e #RecoveryFund deve far nascere #Europadellasolidarietà.… - Uiltrasporti_N : #ContrattoAdesso Apre la Manifestazione unitaria in Piazza Barberini a Roma dei lavoratori e delle lavoratrici… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, apre “Golocious Burger&Wine”: due giovani ristoratori sfidano il covid - leggoit : Roma, apre “Golocious Burger&Wine”: due giovani ristoratori sfidano il covid - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, muore in ospedale dopo sei operazioni: la Procura apre un’inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma apre Roma, apre Golocious Burger&Wine : due giovani ristoratori sfidano il covid Leggo.it Psichiatria: nasce Psicomed nuova 'casa' per neuroscienze e psicologia

per la quale sono già aperte le iscrizioni, vede la responsabilità scientifica di Alberto Siracusano, professore di Psichiatria dell’Università di Roma Tor Vergata, mentre direttore è Carmelo Licitra ...

Al via festival inQuiete, tra ospiti Avallone e Nettel

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Cosa è successo alle donne nel mondo con ... e come facciamo a renderla trasformativa?" in un incontro aperto da un reading poetico di Silvia Bre. In primo piano anche il ...

per la quale sono già aperte le iscrizioni, vede la responsabilità scientifica di Alberto Siracusano, professore di Psichiatria dell’Università di Roma Tor Vergata, mentre direttore è Carmelo Licitra ...(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Cosa è successo alle donne nel mondo con ... e come facciamo a renderla trasformativa?" in un incontro aperto da un reading poetico di Silvia Bre. In primo piano anche il ...