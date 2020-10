Roma, al via lo sgombero e l’abbattimento di altre otto ville del clan dei Casamonica. Raggi: “Continua la nostra battaglia per la legalità” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Hanno preso il via questa mattina alle prime luce dell’alba le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, tra ville abusive con piscina e capannoni, tutte riconducibili al clan dei Casamonica e localizzate in via Fratelli Marchetti Longhi 10 a Roma, nel quartiere Romanina, al confine con il comune di Ciampino. Tutte le persone presenti all’interno degli immobili sono state identificate e, secondo una prima ricostruzione, si tratta di persone terze che li avevano presi in affitto abusivamente. Il Campidoglio fa sapere che lale persone in condizione di vulnerabilità verrà proposta la presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino. “Continua la nostra battaglia per riportare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Hanno preso il via questa mattina alle prime luce dell’alba le operazioni die abbattimento dicostruzioni, traabusive con piscina e capannoni, tutte riconducibili aldeie localizzate in via Fratelli Marchetti Longhi 10 a, nel quartierenina, al confine con il comune di Ciampino. Tutte le persone presenti all’interno degli immobili sono state identificate e, secondo una prima ricostruzione, si tratta di persone terze che li avevano presi in affitto abusivamente. Il Campidoglio fa sapere che lale persone in condizione di vulnerabilità verrà proposta la presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino. “Continua laper riportare la ...

