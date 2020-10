Roma: 30enne nigeriano si butta dal ponte del metro per sfuggire a un controllo dell’esercito (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stava sfuggendo ad un controllo dell’esercito quando ha pensato bene di gettarsi dal ponte della metro San Paolo di Roma. E’ successo questa mattina, intorno alle 10. Il ragazzo nigeriano di circa 30 anni è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione San Paolo. Roma: 30enne nigeriano si butta dal ponte del metro per sfuggire a un controllo dell’esercito su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stava sfuggendo ad undell’esercito quando ha pensato bene di gettarsi daldellaSan Paolo di. E’ successo questa mattina, intorno alle 10. Il ragazzodi circa 30 anni è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione San Paolo.sidaldelpera undell’esercito su Il Corriere della Città.

