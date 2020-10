Robinho indagato in Italia | il presidente del Santos | “Se colpevole | sarà addio”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il futuro dipotrebbe essere giunto a uno snodo importantissimo. Infatti l'ex Milan era tornato alprima di interrompere il rapporto a causa della condanna in primo grado a nove anni per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese . Il fatto si sarebbe svolto nel 2013. La fine dell'avventura con il club brasiliano è stata dettata dall'indignazione generale sorta proprio nel paese sudamericano quando la vicenda era divenuta un tema molto dibattuto.CRIMINESu questa vicenda si è soffermato anche ilad interim delOrlando Rollo. Quest'ultimo ha spiegato alla stampa il suo punto di vista, non chiudendo totalmente le porte a un ritorno di: "Abbiamo deciso un contratto di licenza in modo che l'atleta possa difendersi nel processo che ...