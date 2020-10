Ricerca e innovazione, 15 startup e 5 player: Campania protagonista a Smau Milano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quindici startup innovative e cinque poli di innovazione a Smau Milano: l’ecosistema Ricerca e innovazione campano fa leva su Intelligenza Artificiale, Life Science e Smart Manufacturing Il panorama dell’innovazione campana continua a confermarsi vivacissimo, e grazie all’azione di sostegno della Regione Campania che lo affianca nell’apertura nazionale e internazionale per la nascita di nuove collaborazioni e di opportunità di business. La Campania possiede un ecosistema di Ricerca e innovazione caratterizzato da una ricca offerta di tecnologie e competenze proveniente da atenei, centri di Ricerca avanzata, distretti tecnologici, laboratori pubblici e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quindiciinnovative e cinque poli di: l’ecosistemacampano fa leva su Intelligenza Artificiale, Life Science e Smart Manufacturing Il panorama dell’campana continua a confermarsi vivacissimo, e grazie all’azione di sostegno della Regioneche lo affianca nell’apertura nazionale e internazionale per la nascita di nuove collaborazioni e di opportunità di business. Lapossiede un ecosistema dicaratterizzato da una ricca offerta di tecnologie e competenze proveniente da atenei, centri diavanzata, distretti tecnologici, laboratori pubblici e ...

