#Ri-nascita, ecco come costruire il futuro nel tempo della paura. La rubrica di Romana Liuzzo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Uno, cento, mille Dpcm. Strette, coprifuochi, divieti. Tamponi, Drive-in, screening. Ci salveranno forse dalla pandemia, argineranno – ce lo auguriamo vivamente – l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, che barcolla sulla lama del temutissimo secondo lockdown. Ma è tutta una reazione più o meno impulsiva alla paura. E le misure d’emergenza, pur indispensabili e speriamo efficaci, non bastano. Non più. Occorrono iniziative, idee, visioni in grado di ridare fiducia agli italiani. Proprio adesso che viviamo nella più buia incertezza sul futuro. Le famiglie accantonano risparmi con prudenza, le aziende accumulano riserve quando non sospendono addirittura la produzione, gli esercenti chiudono le attività, gli investimenti restano al palo. Un dato più di altri racconta questi tempi grami per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Uno, cento, mille Dpcm. Strette, coprifuochi, divieti. Tamponi, Drive-in, screening. Ci salveranno forse dalla pandemia, argineranno – ce lo auguriamo vivamente – l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, che barcolla sulla lama del temutissimo secondo lockdown. Ma è tutta una reazione più o meno impulsiva alla. E le misure d’emergenza, pur indispensabili e speriamo efficaci, non bastano. Non più. Occorrono iniziative, idee, visioni in grado di ridare fiducia agli italiani. Proprio adesso che viviamo nella più buia incertezza sul. Le famiglie accantonano risparmi con prudenza, le aziende accumulano riserve quando non sospendono addirittura la produzione, gli esercenti chiudono le attività, gli investimenti restano al palo. Un dato più di altri racconta questi tempi grami per ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Ri nascita TRUFFA A PESCARA: 36ENNE DERUBATA DA FALSO ADDETTO DELLE POSTE

10:56 - BORGHI: MIBACT LANCIA AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE RINASCITA E RIGENERAZIONE CULTURALE E TURISTICA 10:29 - CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO: IMPRUDENTE,"870.000 EURO PER INTERVENTI URGENTI ...

Disoccupata con quattro figli non può pagare la visita e dona al medico una collanina d’oro: lui le trova lavoro

È accaduto a Napoli. A raccontare la vicenda su Facebook, il dottor Eduardo Ponticiello dell’ospedale Santobono. Per la donna un nuovo impiego in un ingrosso di alimentari ...

10:56 - BORGHI: MIBACT LANCIA AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE RINASCITA E RIGENERAZIONE CULTURALE E TURISTICA 10:29 - CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO: IMPRUDENTE,"870.000 EURO PER INTERVENTI URGENTI ...È accaduto a Napoli. A raccontare la vicenda su Facebook, il dottor Eduardo Ponticiello dell’ospedale Santobono. Per la donna un nuovo impiego in un ingrosso di alimentari ...