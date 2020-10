Rete Unica, Gubitosi: “Acceleriamo sotto egida Governo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Va avanti, sotto l’egida del Governo, la marcia verso la Rete Unica. “Con qualche accelerazione e qualche rallentamento, ma direi che si sta procedendo con sicurezza” ha assicurato l’amministratore delegato di Tim e vicepresidente di Confindustria con la delega al digitale, Luigi Gubitosi, nel corso del suo intervento al Digital Italy Summit 2020. La sfida ora è migrare clienti verso la fibra. Con la creazione di FiberCop – ha spiegato Gubitosi – “abbiamo l’obiettivo di poggiare a terra quanta più Rete possibile, cablare il Paese nei prossimi 5-6 anni, migrare grande parte dei nostri clienti verso le reti moderne. È un obiettivo ambizioso, che finora non è stato mai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Va avanti,l’del Governo, la marcia verso la. “Con qualche accelerazione e qualche rallentamento, ma direi che si sta procedendo con sicurezza” ha assicurato l’amministratore delegato di Tim e vicepresidente di Confindustria con la delega al digitale, Luigi, nel corso del suo intervento al Digital Italy Summit 2020. La sfida ora è migrare clienti verso la fibra. Con la creazione di FiberCop – ha spiegato– “abbiamo l’obiettivo di poggiare a terra quanta piùpossibile, cablare il Paese nei prossimi 5-6 anni, migrare grande parte dei nostri clienti verso le reti moderne. È un obiettivo ambizioso, che finora non è stato mai ...

