Replica Temptation Island 2020: dove guardare la sesta ed ultima puntata in tv e streaming (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2020 in Replica in tv e streaming. Martedì 20 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5 è andata in onda la sesta ed ultima puntata del reality condotta da Alessia Marcuzzi. Molti telespettatori che ieri sera non hanno avuto modo di seguire tutta la trasmissione, iniziata alle ore 21.20, si stanno domandando dove poter guardare la Replica di Temptation Island 2020 in streaming e televisione. Ma non c’è problema perché Mediaset offre l’opportunità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laeddiinin tv e. Martedì 20 ottobrein prima serata su Canale 5 è andata in onda laeddel reality condotta da Alessia Marcuzzi. Molti telespettatori che ieri sera non hanno avuto modo di seguire tutta la trasmissione, iniziata alle ore 21.20, si stanno domandandopoterladiine televisione. Ma non c’è problema perché Mediaset offre l’opportunità di ...

