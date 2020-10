Rennes, l’esordio in Champions (dei tifosi) è da incubo: fan ammassati e senza mascherina sugli spalti. Scatta la polemica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una notte da ricordare, ma per i motivi sbagliati. Il Rennes ha fatto il proprio debutto nella Champions League 2020-21 contro il Krasnodar eppure, nonostante il momento difficile dovuto all'emergenza coronavirus, sembrava che sugli spalti si stesse giocando una partita come le altre.Rennes: tifosi ammassati e senza mascherinacaption id="attachment 1040201" align="alignnone" width="847" Rennes (screenshot Twitter)/captionNonostante il mondo, e la Francia in modo particolare sia tra le Nazioni più in difficoltà nella lotta al coronavirus, i tifosi del Rennes ha dato spettacolo, in negativo. Tralasciando i problemi di ordine pubblico creati per le strade, con fumogeni e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una notte da ricordare, ma per i motivi sbagliati. Ilha fatto il proprio debutto nellaLeague 2020-21 contro il Krasnodar eppure, nonostante il momento difficile dovuto all'emergenza coronavirus, sembrava chesi stesse giocando una partita come le altre.caption id="attachment 1040201" align="alignnone" width="847"(screenshot Twitter)/captionNonostante il mondo, e la Francia in modo particolare sia tra le Nazioni più in difficoltà nella lotta al coronavirus, idelha dato spettacolo, in negativo. Tralasciando i problemi di ordine pubblico creati per le strade, con fumogeni e ...

