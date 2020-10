Renault - Parla De Meo | Elettriche e ibride | pronti a sfidare Volkswagen e Toyota

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Abbiamo le tecnologie perlasullelettrico e lasullibrido". La seconda avventura di Luca De Meo a Boulogne-Billancourt, quartier generale della, è animata da una positiva consapevolezza del potenziale del gruppo francese, definito "sorprendentemente moderno su tanti temi legati al futuro". Nel corso di una tavola rotonda con i giornalisti, il neo amministratore delegato della Losanga (ed ex numero della Seat) guarda con un certo ottimismo al futuro, anche se ha ammesso che il rilancio della Régie non sarà semplice, né immediato: "Ci vorranno mesi, se non anni, per rimettere lasui binari". Il contesto economico non è facile e cè un rapporto con lemisfero giapponese dellAlleanza da far funzionare a dovere: "La ...