Regione Puglia: via libera a tamponi in laboratori privati accreditati Provvedimento della giunta. Costo 80 euro, Lopalco incaricato di sottoporlo a verifica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: tampone che serve a fare la diagnosi Covid19 in caso di sintomi o contatti stretti, rimane un Lea e quindi è gratuito. Da oggi in Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlo liberamente, a pagamento. La giunta regionale ha stabilito infatti che i laboratori privati accreditati di analisi della rete Sars Cov 2 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate ad esigenze cliniche e di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali. Il ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla: tampone che serve a fare la diagnosi Covid19 in caso di sintomi o contatti stretti, rimane un Lea e quindi è gratuito. Da oggi inchi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza o per altre ragioni, potrà farlomente, a pagamento. Laregionale ha stabilito infatti che idi analisirete Sars Cov 2 sono autorizzati all’esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate ad esigenze cliniche e di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali. Il ...

