Regione Lazio | è coprifuoco | ecco l’ordinanza Per uscire di notte serve l’autocertificazione scarica il PDF

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ stata firmata l’ordinanza che stabilisce il divieto dida mezzaalle cinque del mattino. Per poter star fuori in quegli oraril’autocertificazione.di seguito l’ordinanza e, in fondo, il PDF dell’autocertificazione. Ladispone di: 1. Potenziare la rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva. 2. A partire dalla ...