Regione Campania, Zannini e Schiano Questori. Ecco l’ufficio di presidenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si va delineando il nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania. La prima riunione è fissata per lunedì 26 ottobre. La guida dell’assemblea andrà a Gennaro Oliviero (Pd). Due donne per la vicepresidenza: Loredana o Paola Raia e Valeria Ciarambino (M5S). I due Questori saranno Giovanni Zannini (De Luca presidente) e Michele Schiano (Fratelli d’Italia). Per il ruolo di segretari sono in ballo Massimiliano Manfredi, Francesco Borrelli e Giovanni Mensorio. L'articolo Regione Campania, Zannini e Schiano Questori. Ecco l’ufficio di presidenza proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si va delineando il nuovo ufficio didel Consiglio regionale della. La prima riunione è fissata per lunedì 26 ottobre. La guida dell’assemblea andrà a Gennaro Oliviero (Pd). Due donne per la vice: Loredana o Paola Raia e Valeria Ciarambino (M5S). I duesaranno Giovanni(De Luca presidente) e Michele(Fratelli d’Italia). Per il ruolo di segretari sono in ballo Massimiliano Manfredi, Francesco Borrelli e Giovanni Mensorio. L'articolol’ufficio diproviene da Anteprima24.it.

FrayJosepho : Il governatore della regione italiana della Campania è il mio idolo. Assolutamente. - SkyTG24 : #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, RESPINTI I RICORSI SULLA SCUOLA IL TAR DÀ RAGIONE ALLA REGIONE CAMPANIA Leggi la news ??… - docdrugztore : @_Shaireen Mi chiedo: ma chi deve venire in Campania per fare la prova del concorso straordinario per la scuola, ma… - TricomiF : RT @PieraBelfanti: E' veramente singolare che un capo di partito fermi un atto amministrativo in una Regione. Robe da matti... https://t.c… -