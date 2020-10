Real Madrid-Shakthar oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildi Zidane ospiterà loDonetsk nel match d’esordio della. I due club proveranno subito ad ottenere dei punti utili al passaggio del turno, che contenderanno a Inter e Borussia Moenchengladbach. I blancos sulla carta sono ampiamente favoriti. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 18.55 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport Football (203) ed in livesullo stessotramite la piattaforma di Sky Go.