Real Madrid che tonfo! Lo Shacktar passa al Bernabeu 3-2 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inizia con una sconfitta la Champions League del Real Madrid. Le merengues, inserite nel girone dell’Inter, hanno perso al Bernabeu con lo Shacktar Donetsk per 3-2, dopo aver chiuso il primo tempo sotto anche sullo 0-3. Real Madrid che aveva anche pareggiato la gara al 94′ con Kroos con un tiro da fuori, ma Vinicius, in fuorigioco, copriva la visuale del portiere ucraino. Un risultato che inguaia il Real verso la corsa per gli ottavi di finale. Gli ucraini si sono portati in vantaggio al 29′ con un gol di Tete. Al 32′ l’autorete di Varane che ha rischiato di far barcollare il Real, portando lo Shacktar sul 2-0. Sul finire di primo tempo, il 3-0 di Solomon che sembrava il trionfo per gli uomini di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inizia con una sconfitta la Champions League del. Le merengues, inserite nel girone dell’Inter, hanno perso alcon loDonetsk per 3-2, dopo aver chiuso il primo tempo sotto anche sullo 0-3.che aveva anche pareggiato la gara al 94′ con Kroos con un tiro da fuori, ma Vinicius, in fuorigioco, copriva la visuale del portiere ucraino. Un risultato che inguaia ilverso la corsa per gli ottavi di finale. Gli ucraini si sono portati in vantaggio al 29′ con un gol di Tete. Al 32′ l’autorete di Varane che ha rischiato di far barcollare il, portando losul 2-0. Sul finire di primo tempo, il 3-0 di Solomon che sembrava il trionfo per gli uomini di ...

ZZiliani : Non è stato quel che si dice un buon primo tempo per il Real Madrid. #RealMadridShakhtar - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - ame0773 : @settecoppesette Stasera vincono, tedeschi scarsi. Ma si devono giocare la qualificazione col Real a meno che non v… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Crolla il Real Madrid al debutto, lo Shakhtar vince 3-2 - napolimagazine : CHAMPIONS - Crolla il Real Madrid al debutto, lo Shakhtar vince 3-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Perché il Real Madrid non gioca le partite di Champions League in casa allo stadio Bernabeu Sport Fanpage Champions: ko Real, lo Shakhtar vince 3-2 a Madrid

ROMA, 21 OTT - Shakhtar Donetsk batte Real Madrid 3-2 (3-0) nella prima partita del Girone B della Champions League disputata sul terreno dello stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. I gol: nel primo ...

Champions League: Real Madrid ko in casa, Shakhtar passa 3-2

Clamorosa sconfitta interna del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, nello stesso gruppo dell'Inter. Nel piccolo stato intitolato ad ...

ROMA, 21 OTT - Shakhtar Donetsk batte Real Madrid 3-2 (3-0) nella prima partita del Girone B della Champions League disputata sul terreno dello stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. I gol: nel primo ...Clamorosa sconfitta interna del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, nello stesso gruppo dell'Inter. Nel piccolo stato intitolato ad ...