Raoul Bova ingrassato tantissimo: il motivo è molto più serio del previsto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo Raoul Bova ingrassato tantissimo: il motivo è molto più serio del previsto . Raoul Bova ha confessato di aver preso circa 20 chili: che cos’è successo al bellissimo attore? Il motivo è drammatico. Raoul Bova è tornato a brillare, una nuova serie e un esordio nel mondo dell’editoria. Sarà presto in tour per promuovere il suo libro, ma, intanto, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni di esser ingrassato … Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questo articolo: ilpiùdelha confessato di aver preso circa 20 chili: che cos’è successo al bellissimo attore? Ilè drammatico.è tornato a brillare, una nuova serie e un esordio nel mondo dell’editoria. Sarà presto in tour per promuovere il suo libro, ma, intanto, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni di esser

WeCinema : #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in an… - UBrignone : RT @WeCinema: #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in anteprima il… - Enricofrasca3g1 : RT @WeCinema: #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in anteprima il… - DaBordet : Roma. Festa del Cinema 2020, anche Gabriele Muccino e Raoul Bova - gianfra_valenti : RT @WeCinema: #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in anteprima il… -