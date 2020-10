Raoul Bova ingrassato 20 kg | “Un periodo difficile”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni,ha confessato di aver passato un brutto. La perdita dei genitori, a distanza di poco, e un infortunio lo hanno gettato nello sconforto, portandolo a ingrassare di 20 kg. Ma ora l’attore 49enne sembra aver trovato un equilibrio. E finalmente ne parla nel suo nuovo libro, Le regole dell’acqua. Non è stato unparticolarmente felice per. L’attore romano, in un’intervista rilasciata sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, si è aperto, svelando tutto. Il suo malessere avrebbe avuto inizio quando, nei primi mesi del 2018, suo padre è venuto a mancare. Un duro contraccolpo per la star. Purtroppo la situazione è precipitata quando, nel novembre del 2019, ha perso ...