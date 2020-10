Raid vandalico nei musei di Berlino, danneggiate 70 opere d'arte e pezzi antichi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei musei di Berlino , sono state danneggiate 70 opere e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, rivelando un agguato del 3 ottobre, finora ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola deidi, sono state70. Lo scrive la Bild on line, rivelando un agguato del 3 ottobre, finora ...

GazzettaDelSud : #Raid vandalico nei musei di #Berlino, danneggiate 70 opere d'arte e pezzi antichi - baritoday : Raid vandalico nell'ufficio Servizi sociali, la rabbia del sindaco di Gravina: 'Telecamere non bastano, se la città… - Telebari : Gravina, raid vandalico nell’ufficio dei servizi sociali. Il sindaco: “Danni per migliaia di euro” - FOTO - #Bari… - MarcG_69 : RT @riky7372: Vorrei farvi #riflettere: Questo è atto vandalico punito per #legge mentre detenere uccelli da richiamo a marcire in gabbie d… - SSalvaterra71 : RT @riky7372: Vorrei farvi #riflettere: Questo è atto vandalico punito per #legge mentre detenere uccelli da richiamo a marcire in gabbie d… -

Ultime Notizie dalla rete : Raid vandalico Edicole sacre abbattute nel raid vandalico LA NAZIONE Raid vandalico nei musei di Berlino, danneggiate 70 opere d'arte e pezzi antichi

In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei Musei di Berlino , sono state danneggiate 70 opere e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, ...

Abbattuta una delle tre croci sul monte

Atto vandalico nella notte, il sindaco Nasciuti: "Già contattata la proprietà per il ripristino". E scatta la colletta spontanea tra i cittadini ...

In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei Musei di Berlino , sono state danneggiate 70 opere e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, ...Atto vandalico nella notte, il sindaco Nasciuti: "Già contattata la proprietà per il ripristino". E scatta la colletta spontanea tra i cittadini ...