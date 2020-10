Quirinale: Mattarella riceve fondatore di Atena Onlus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il fondatore e presidente di Atena Onlus, Giulio Maira, con il vice presidente, Giuseppe Rebuzzi, la presidente di Atena Donna, Carla Vittoria Cacace e il presidente di Atenainnova Matteo Tanzilli.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alile presidente di, Giulio Maira, con il vice presidente, Giuseppe Rebuzzi, la presidente diDonna, Carla Vittoria Cacace e il presidente diinnova Matteo Tanzilli.L'articolo CalcioWeb.

Quirinale : #Mattarella:sconfiggere la #pandemia con le mascherine,con il distanziamento sociale,con i comportamenti responsabi… - Quirinale : #Mattarella: occorrono cure, terapie, organizzazione sanitaria efficiente, ma occorre anche la responsabilità colle… - Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - vdangerio : Non capisco la strumentalizzazione del virus da parte di alcuni politici. La salute va difesa da tutti, a sinistra… - IsMadeInItaly_T : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella è intervenuto alla cerimonia conclusiva dell’incontro internazionale di preghiera per la #pace tra… -