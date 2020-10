“Quella voce era di Emanuela”. Pietro Orlandi torna all’attacco su depistaggi e silenzi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pietro Orlandi torna all’attacco. Giancarlo Magalli, dopo aver solidarizzato con la famiglia Orlando, sembrava alla fine esterrefatto come un pugile che aspettava solo il gong per finire un round in cui i fendenti su responsabilità di Papi e magistrati, rilanciati da Pietro, continuavano a incalzare nel corso della trasmissione “La vita in diretta” del 19 ottobre. Il fratello di Emanuela, nel finale dello spazio a lui dedicato, ha ricordato, con evidente sarcasmo, la figura del magistrato Pignatone e i silenzi in particolare di Papa Bergoglio, presentando un’eloquente dichiarazione di tre anni fa dell’appena scaricato cardinale Becciu: “E’ un caso chiuso, non abbiamo nulla da dire”. Risulta quanto mai di rilievo il riferimento polemico di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 21 ottobre 2020)all’attacco. Giancarlo Magalli, dopo aver solidarizzato con la famiglia Orlando, sembrava alla fine esterrefatto come un pugile che aspettava solo il gong per finire un round in cui i fendenti su responsabilità di Papi e magistrati, rilanciati da, continuavano a incalzare nel corso della trasmissione “La vita in diretta” del 19 ottobre. Il fratello di Emanuela, nel finale dello spazio a lui dedicato, ha ricordato, con evidente sarcasmo, la figura del magistrato Pignatone e iin particolare di Papa Bergoglio, presentando un’eloquente dichiarazione di tre anni fa dell’appena scaricato cardinale Becciu: “E’ un caso chiuso, non abbiamo nulla da dire”. Risulta quanto mai di rilievo il riferimento polemico di ...

