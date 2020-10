Quel romanzo popolare chiamato Mussolini (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'arte del best seller di Scurati è raccontare la Storia dall'interno, con cronache e personaggi. Ma il secondo "M" non convince come il primo Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'arte del best seller di Scurati è raccontare la Storia dall'interno, con cronache e personaggi. Ma il secondo "M" non convince come il primo

L’arte del best seller di Scurati è raccontare la Storia dall’interno, con cronache e personaggi. Ma il secondo “M” non convince come il primo ...

Dalla parte di Wolfgang, il lupo della Lessinia: l’ultimo romanzo di Alberto Franchi

Ha suscitato scalpore l’abbattimento a Roma nei giorni scorsi, in un parco giochi in piena area urbana, di un esemplare di cinghiale e dei suoi sei cuccioli da parte della Polizia provinciale capitoli ...

