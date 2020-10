Quali sono gli sport di contatto vietati dal nuovo decreto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È un momento difficile per chi pratica sport di contatto anche solo per divertimento. La stretta del Dpcm del 13 ottobre sugli sport di contatto a livello amatoriale, come ad esempio il calcetto ma anche la partitella al campetto di pallavolo o basket, ha provocato diverse lamentele. A questo divieto si è aggiunto quanto imposto dal Dpcm del 18 ottobre, con un'ulteriore stretta su gare e allenamenti: «sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È un momento difficile per chi praticadianche solo per divertimento. La stretta del Dpcm del 13 ottobre suglidia livello amatoriale, come ad esempio il calcetto ma anche la partitella al campetto di pallavolo o basket, ha provocato diverse lamentele. A questo divieto si è aggiunto quanto imposto dal Dpcm del 18 ottobre, con un'ulteriore stretta su gare e allenamenti: «altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse aglidiaventi carattere ludico-amatoriale. L’attivitàiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative aglidi...

