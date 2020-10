Psg, Tuchel e quella ‘strana sensazione’ prima del match con lo United: “Di solito c’è musica a tutto volume. Eravamo troppo calmi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora una volta, niente successo al Parco dei Principi per il Psg contro il Manchester United. Dopo la beffa delle scorse stagioni, anche l'annata 2020-21 di Champions League inizia col piede sbagliato per Tuchel e la sua squadra. 2-1 il risultato finale per gli ospiti che ancora con Rashford strappano i tre punti in casa dei parigini. Qualcosa, però, era nell'aria e la conferma arriva dai diretti interessati. In modo particolare dal tecnico dei francesi che al termine della sfida, come riporta Goal, ha commentato il k.o.Tuchel: "Di solito nello spogliatoio c'è musica a tutto volume invece..."caption id="attachment 1040007" align="alignnone" width="814" Psg (twitter Psg)/caption"Abbiamo avuto molti problemi, soprattutto nel primo tempo", ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora una volta, niente successo al Parco dei Principi per il Psg contro il Manchester. Dopo la beffa delle scorse stagioni, anche l'annata 2020-21 di Champions League inizia col piede sbagliato pere la sua squadra. 2-1 il risultato finale per gli ospiti che ancora con Rashford strappano i tre punti in casa dei parigini. Qualcosa, però, era nell'aria e la conferma arriva dai diretti interessati. In modo particolare dal tecnico dei francesi che al termine della sfida, come riporta Goal, ha commentato il k.o.: "Dinello spogliatoio c'èinvece..."caption id="attachment 1040007" align="alignnone" width="814" Psg (twitter Psg)/caption"Abbiamo avuto molti problemi, sopratnel primo tempo", ...

ItaSportPress : Psg, Tuchel e quella 'strana sensazione' prima del match con lo United: 'Di solito c'è musica a tutto volume. Erava… - p__antonio : Il PSG in modalità amichevole estiva, a partire da Tuchel che è rimasto seduto in panca durante tutto il primo tempo - CalcioNews24 : Psg, Tuchel: «Non so se siamo i favoriti, dimostriamo quanto valiamo» - zazoomblog : Psg Tuchel: «Non so se siamo i favoriti dimostriamo quanto valiamo» - #Tuchel: #siamo #favoriti #dimostriamo - zazoomblog : Psg Tuchel: «Non so se siamo i favoriti dimostriamo quanto valiamo» - #Tuchel: #siamo #favoriti #dimostriamo… -