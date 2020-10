PSG battuto in casa dal Manchester United (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PSG – Manchester United è stata una delle partite che ha inaugurato la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gara dai ritmi molto bassi con qualche sprazzo di azione, ha decretato vincitori gli inglesi che al momento sono secondi subito dopo il Lipsia. Cos’è andato storto per il PSG? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale allo stadio Parco dei Principi la sfida fra Paris Saint-Germain e Manchester United. Durante i primi venti minuti di gioco non accade quasi nulla: le squadre si studiano e cercano di invadere le metà campo avversarie. Al 21esimo minuto Diallo commette fallo in area ai danni di Martial, l’arbitro non ha dubbi, assegna il rigore e sul dischetto si prepara Bruno Fernandes. Il giocatore senza alcuna esitazione trasforma il penalty nel primo gol della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PSG –è stata una delle partite che ha inaugurato la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gara dai ritmi molto bassi con qualche sprazzo di azione, ha decretato vincitori gli inglesi che al momento sono secondi subito dopo il Lipsia. Cos’è andato storto per il PSG? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale allo stadio Parco dei Principi la sfida fra Paris Saint-Germain e. Durante i primi venti minuti di gioco non accade quasi nulla: le squadre si studiano e cercano di invadere le metà campo avversarie. Al 21esimo minuto Diallo commette fallo in area ai danni di Martial, l’arbitro non ha dubbi, assegna il rigore e sul dischetto si prepara Bruno Fernandes. Il giocatore senza alcuna esitazione trasforma il penalty nel primo gol della ...

ZZiliani : La sorpresa vera: il PSG battuto in casa dallo United (dopo l’1-3 di due anni fa). Occhio perchè il terzo incomodo… - periodicodaily : PSG battuto in casa dal Manchester United - PeriodicoDaily Sport - bianca_caimi : RT @ZZiliani: La sorpresa vera: il PSG battuto in casa dallo United (dopo l’1-3 di due anni fa). Occhio perchè il terzo incomodo è il Lipsi… - Rouch198830 : @BaldiMarce @ssimon1900 Squadre piu forti d europa dove?? Mica avete battuto real bayern liverpool psg ecc.. - FabioOffreda : RT @ZZiliani: La sorpresa vera: il PSG battuto in casa dallo United (dopo l’1-3 di due anni fa). Occhio perchè il terzo incomodo è il Lipsi… -