PS5 ha adottato il raffreddamento a metallo liquido per ridurre il costo complessivo del sistema di raffreddamento

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) All'inizio di quest'anno, sono iniziate a circolare report secondo cui PS5 avrebbe avuto undi"insolitamenteso", e i recenti dettagli che Sony ha rivelato sull'hardware della console sono certamente stati in linea con i precedenti rumor (e le prime impressioni hanno suggerito che l'investimento ripagherà.).Sony ha recentemente parlato di come il voleri costi sia stato uno dei motivi per utilizzare una sola grande ventola con PS5 invece di due (che è ciò che ha portato alle grandi dimensioni della console). Allo stesso modo, la compagnia ha preso decisioni basate sui costi anche in altre aree deldi, come ha spiegato in una recente intervista a 4Gamer l'head of mechanical ...