Proroga bonus facciate al 2021 con detrazione fiscale al 90% (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si parla di per tutti quei lavori che rientrano nella categoria di rifacimento delle facciate condominiali. Come riportato da 'ilmessaggero.it', questa è una delle novità che si possono evincere dal Documento programmatico di Bilancio, la manovra del prossimo futuro inoltrata dal Governo a Bruxelles. Ricordiamo che inizialmente il bonus facciate aveva la fine dell'anno come data di scadenza ultima, ma per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e del lockdown come sua diretta conseguenza, erano in pochi gli utenti che erano riusciti ad aderire alla misura. Il Governo avrebbe, dunque, deciso per la Proroga bonus facciate al 2021, per l'esattezza fino a dicembre del prossimo anno. L'incentivo, in contrapposizione a ...

