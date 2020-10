"Prima pensiamo alla salute". Tra lockdown e coprifuoco, la sentenza di Feltri: tanti saluti alla movida (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Non siamo in stato pre-fallimentare". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, allontana le nubi dal futuro dell'Italia pur senza nascondere la gravità della situazione. I contagi da coronavirus salgono, negli ospedali è di nuovo allarme, e per questo "anzitutto dobbiamo pensare alla nostra salute, poi penseremo all'economia e all'industria che peraltro stanno galoppando". "Potremmo reggere un nuovo lockdown?", gli chiede Giordano: "Un nuovo blocco totale sarebbe deprimente - ammette il direttore di Libero -, ma non mi sembra che il governo sia orientato ad adottarlo. Il coprifuoco può avere un senso, anche se dobbiamo stare tre settimane senza movida non è una tragedia". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Non siamo in stato pre-fallimentare". Vittorio, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, allontana le nubi dal futuro dell'Italia pur senza nascondere la gravità della situazione. I contagi da coronavirus salgono, negli ospedali è di nuovorme, e per questo "anzitutto dobbiamo pensarenostra, poi penseremo all'economia e all'industria che peraltro stanno galoppando". "Potremmo reggere un nuovo?", gli chiede Giordano: "Un nuovo blocco totale sarebbe deprimente - ammette il direttore di Libero -, ma non mi sembra che il governo sia orientato ad adottarlo. Ilpuò avere un senso, anche se dobbiamo stare tre settimane senzanon è una tragedia". ...

