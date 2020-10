Previsioni Meteo Toscana: domani possibili piogge su Apuane e alta Lunigiana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse, più consistenti sulle zone occidentali. possibili locali deboli piogge su Apuane e alta Lunigiana. Fitti banchi di nebbia durante la notte e la mattina sui fondovalle del senese e dell’aretino. Venti: deboli di Scirocco nell’interno, moderati sull’Arcipelago, sulla costa e in montagna. Mari: mossi, localmente molto mossi al largo i settori settentrionali. Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie e ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse, più consistenti sulle zone occidentali.locali debolisu. Fitti banchi di nebbia durante la notte e la mattina sui fondovalle del senese e dell’aretino. Venti: deboli di Scirocco nell’interno, moderati sull’Arcipelago, sulla costa e in montagna. Mari: mossi, localmente molto mossi al largo i settori settentrionali. Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie e ...

