Previsioni Meteo, potente irruzione artica negli USA: temperature estreme fino a -19°C, oltre 1 metro di neve in Montana [MAPPE] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Previsioni Meteo – potente irruzione artica in vista per gli USA con temperature estremamente basse fino in Texas. I valori scenderanno a livelli molto bassi e combinati con forti venti settentrionali, potrebbero provocare temperature percepite di -23°C. Il pattern generale che si svilupperà sul Nord America favorirà l’irruzione di una massa d’aria artica, estremamente fredda, verso sud su Canada centro-occidentale e Stati Uniti. La situazione che sosterrà questa evoluzione si svilupperà su Canada e Usa in questo weekend. Una forte dorsale si sviluppa su Pacifico settentrionale ed Alaska. Questo favorisce una profonda depressione sul continente a est della dorsale: ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020)in vista per gli USA conestremamente bassein Texas. I valori scenderanno a livelli molto bassi e combinati con forti venti settentrionali, potrebbero provocarepercepite di -23°C. Il pattern generale che si svilupperà sul Nord America favorirà l’di una massa d’aria, estremamente fredda, verso sud su Canada centro-occidentale e Stati Uniti. La situazione che sosterrà questa evoluzione si svilupperà su Canada e Usa in questo weekend. Una forte dorsale si sviluppa su Pacifico settentrionale ed Alaska. Questo favorisce una profonda depressione sul continente a est della dorsale: ...

