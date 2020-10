Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani piogge al Nord, poche nubi al Centro/Sud (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 22 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord molte nubi su Nord-ovest, Lombardia, Emilia Romagna occidentale e Friuli Venezia Giulia con deboli piogge su Valle d’Aosta e Piemonte e qualche rovescio su Liguria, in estensione serale alle aree alpine lombarde. Cielo al più velato sulle restanti aree.Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Sardegna Centro-orientale, Toscana, Umbria occidentale e temporaneamente anche sulle aree costiere laziali. Prevalenza di spazi di sereno sulle rimanenti regioni.Sud e Sicilia: generali condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento e qualche temporaneo transito di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, giovedì 22 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’. Almoltesu-ovest, Lombardia, Emilia Romagna occidentale e Friuli Venezia Giulia con debolisu Valle d’Aosta e Piemonte e qualche rovescio su Liguria, in estensione serale alle aree alpine lombarde. Cielo al più velato sulle restanti aree.e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Sardegna-orientale, Toscana, Umbria occidentale e temporaneamente anche sulle aree costiere laziali. Prevalenza di spazi di sereno sulle rimanenti regioni.Sud e Sicilia: generali condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento e qualche temporaneo transito di ...

