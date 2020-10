Premi ai dirigenti lombardi per convertire i reparti? Gallera risponde a Boeri: «Abbiamo evitato il blocco degli ospedali» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Giulio Gallera ha rivendicato la scelta di aver dato come obiettivo ai direttori degli ospedali lombardi il recupero delle prestazioni pre-Covid. In un’intervista di Alessandra Corica a La Repubblica, l’assessore al Welfare della lombardia ha spiegato di «non aver smantellato nulla: quei posti in poche ore possono tornare da “non Covid” a “Covid”». Lo stesso quotidiano aveva ospitato l’intervento degli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, che avevano individuato proprio in quel bonus il motivo del rapido sovraccarico delle strutture ospedaliere nella Regione. «Cosa avrei dovuto dire agli ospedali, non riaprite le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Giulioha rivendicato la scelta di aver dato come obiettivo ai direttoriil recupero delle prestazioni pre-Covid. In un’intervista di Alessandra Corica a La Repubblica, l’assessore al Welfare dellaa ha spiegato di «non aver smantellato nulla: quei posti in poche ore possono tornare da “non Covid” a “Covid”». Lo stesso quotidiano aveva ospitato l’interventoeconomisti Titoe Roberto Perotti, che avevano individuato proprio in quel bonus il motivo del rapido sovraccarico delle struttureere nella Regione. «Cosa avrei dovuto dire agli, non riaprite le ...

Open_gol : Il siluro di Tito Boeri sulla sanità lombarda: «Oggi mancano letti Covid? Premiavano i dirigenti che tagliavano di… - giustinaleonar1 : RT @Area51cinqueuno: Quei premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi La norma regionale lega il bonus per i dirigenti alle… - m_spagna : RT @Area51cinqueuno: Quei premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi La norma regionale lega il bonus per i dirigenti alle… - Cavalodiritorno : RT @Area51cinqueuno: Quei premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi La norma regionale lega il bonus per i dirigenti alle… - Grand_Battery : RT @MPenikas: Toninelli: Volete sapere l’ultima follia della giunta leghista? Dare premi di produttività ai dirigenti sanitari che riconver… -