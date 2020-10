Porto, Pepe: “Voglio vincere la Champions League” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Sogno di vincere ancora la Champions League, è questo che mi dà la motivazione di andare avanti”. Queste le parole di Pepe, difensore del Porto che si prepara a sfidare il Manchester City nella prima gara del girone. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Real Madrid che in passato ha già vinto 3 volte la Coppa dalle grandi orecchie, spera di poter trionfare di nuovo, questa volta con la squadra del suo Paese. “Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi… Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria” – ha proseguito Pepe sulla gara contro i più quotati del Manchester City – Abbiamo la responsabilità di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Sogno diancora laLeague, è questo che mi dà la motivazione di andare avanti”. Queste le parole di, difensore delche si prepara a sfidare il Manchester City nella prima gara del girone. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Real Madrid che in passato ha già vinto 3 volte la Coppa dalle grandi orecchie, spera di poter trionfare di nuovo, questa volta con la squadra del suo Paese. “Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi… Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria” – ha proseguitosulla gara contro i più quotati del Manchester City – Abbiamo la responsabilità di ...

sportface2016 : #Porto, #Pepe: 'Sogno la #Champions' - ItaSportPress : Pepe pensa in grande: 'Sogno di vincere la Champions League col Porto' - - OmniaFootball : Oggi doppietta per #Pepê. Sembrava vicinissimo al #Porto, trasferimento che avverrà probabilmente a gennaio. Occhi… - forzaportante : @heyfederer È pepe ora al porto, varane è francese ma aveva messo credo una foto in partita in corso con Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Pepe Porto, Pepe: "Voglio vincere la Champions League" Sportface.it Carbonara di zucchine e speck

La pasta alla carbonara con zucchine e speck è un piatto per gli appassionati dei grandi classici. Ma, soprattutto, è la ricetta perfetta da proporre a famiglia e amici nei giorni che precedono le fes ...

Anna, Marta Daddato e Rosalba: come il suono di Tik Tok può rivoluzionare il mercato italiano

Anna Pepe, Marta Daddato e Rosalba sono tre artiste che hanno avuto la possibilità di entrare nel mercato discografico giovanissime grazie alla loro ...

La pasta alla carbonara con zucchine e speck è un piatto per gli appassionati dei grandi classici. Ma, soprattutto, è la ricetta perfetta da proporre a famiglia e amici nei giorni che precedono le fes ...Anna Pepe, Marta Daddato e Rosalba sono tre artiste che hanno avuto la possibilità di entrare nel mercato discografico giovanissime grazie alla loro ...