Ponte | sospensione idrica nel pomeriggio | tutte le info

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo che in data odierna si procederà alla pulizia e disinfezione della vasca di accumulo del serbatoio Ferrarisi del Comune di. Le operazioni avranno inizio alle ore 14.00 e termineranno con la riapertura del servizio alle ore 17.00. Ricordiamo che per Emergenze e Guasti, é sempre attivo il numero verde gratuito sia da tel.fisso che da cellulare 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

