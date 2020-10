Polenta, niente sagre e feste? Il festival si fa nei ristoranti della valle (Di mercoledì 21 ottobre 2020) niente sagre e feste. La norma dell'ultimo Dpcm Conte non ferma il festival della Polenta di Storo, che fino alla fine di ottobre animerà i ristoranti della valle. Un'edizione speciale alla quale gli ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020). La norma dell'ultimo Dpcm Conte non ferma ildi Storo, che fino alla fine di ottobre animerà i. Un'edizione speciale alla quale gli ...

La polenta è un gusto gregario che si mette al servizio degli altri. "È un’esplosione continua. Vederla cuocere è una scoperta". Come il primo arrivo alpino della corsa rosa: La Sunweb di Kelderman ha ...

L’autunno finisce in tavola Ma soltanto a domicilio

La Sagra dei Sapori d’autunno a casa tua. Niente stand nel parchi Due Ponti di Campotto ma solo servizio di asporto. «Eravamo pronti con rinnovato entusiasmo a ripartire – spiegano gli organizzatori – ...

