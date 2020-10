Più flessibilità e diversa gestione Hr, così pandemia cambia il lavoro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Labitalia) - Maggiore flessibilità, nuovi modelli di gestione delle risorse umane e una rinnovata attenzione al benessere dei dipendenti da un punto di vista psico-fisico: la pandemia porta nuove priorità per le aziende, soprattutto italiane. Come rivela l'indagine condotta da Littler, il più grande studio di diritto del lavoro, il 41% dei 750 responsabili Hr (risorse umane) europei intervistati sta adeguando le proprie politiche, con una forza lavoro operante quasi completamente da remoto. La principale conseguenza positiva è la maggiore fiducia nel remote working, in parallelo però al monitoraggio della produttività mentre lavorano; il 57% ha offerto orari di lavoro più flessibili, mentre il 51% ha sollecitato un feedback frequente sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Labitalia) - Maggiore flessibilità, nuovi modelli didelle risorse umane e una rinnovata attenzione al benessere dei dipendenti da un punto di vista psico-fisico: laporta nuove priorità per le aziende, soprattutto italiane. Come rivela l'indagine condotta da Littler, il più grande studio di diritto del, il 41% dei 750 responsabili Hr (risorse umane) europei intervistati sta adeguando le proprie politiche, con una forzaoperante quasi completamente da remoto. La principale conseguenza positiva è la maggiore fiducia nel remote working, in parallelo però al monitoraggio della produttività mentre lavorano; il 57% ha offerto orari dipiù flessibili, mentre il 51% ha sollecitato un feedback frequente sulla ...

