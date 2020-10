Pistocchi e i complimenti alla Juventus: “Vittoria meritata, prestazione positiva” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria ottenuta dalla Juventus nel match di Champions League 2020/2021 contro la Dinamo Kiev. “Dopo un primo tempo complicato, nel secondo tempo la Juve supera l’ostacolo Dinamo Kiev con una doppietta di Alvaro Morata” ha twittato il giornalista, “vittoria meritata per gli uomini di Pirlo e prestazione tutto sommato positiva“. Din-Juv 0:2 Dopo un 1^ tempo complicato nel 2^tempo la Juve supera l’ostacolo Dinamo Kiev con una doppietta di Alvaro Morata. Vittoria meritata per gli uomini di Pirlo, e prestazione tutto sommato positiva pic.twitter.com/Yy38zgX4zm — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) October 20, 2020 Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il giornalista Maurizioha commentato su Twitter la vittoria ottenuta dnel match di Champions League 2020/2021 contro la Dinamo Kiev. “Dopo un primo tempo complicato, nel secondo tempo la Juve supera l’ostacolo Dinamo Kiev con una doppietta di Alvaro Morata” ha twittato il giornalista, “vittoriaper gli uomini di Pirlo etutto sommato positiva“. Din-Juv 0:2 Dopo un 1^ tempo complicato nel 2^tempo la Juve supera l’ostacolo Dinamo Kiev con una doppietta di Alvaro Morata. Vittoriaper gli uomini di Pirlo, etutto sommato positiva pic.twitter.com/Yy38zgX4zm — Maurizio(@pisto gol) October 20, 2020

sportface2016 : #calcio #ChampionsLeague, il giornalista Maurizio #Pistocchi commenta la prestazione della #Juventus contro la Di… - junews24com : Pistocchi e i complimenti alla Juve: «Tutto sommato prestazione positiva» - - OmbraSenza : @m_crosetti Varriale, Ziliani e Pistocchi sembravano inarrivabili... E invece... Pare esserci tutto lo spazio per r… - myskin_prince : RT @Roberti42811197: @pisto_gol Un solo tweet per il derby e per Napoli atalanta... Partite di cartello..... 5 in poche ore per la Juventus… - Roberti42811197 : @pisto_gol Un solo tweet per il derby e per Napoli atalanta... Partite di cartello..... 5 in poche ore per la Juven… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi complimenti Pistocchi e i complimenti alla Juve: «Tutto sommato prestazione positiva» Juventus News 24 Pistocchi e i complimenti alla Juventus: “Vittoria meritata, prestazione positiva”

Champions League, il giornalista Maurizio Pistocchi commenta la prestazione della Juventus contro la Dinamo Kiev ...

Champions League, il giornalista Maurizio Pistocchi commenta la prestazione della Juventus contro la Dinamo Kiev ...