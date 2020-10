Pisacane (agente di Insigne): «Il Napoli gioca meglio senza Insigne? Certi tifosi non li capirò mai» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Cr è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. “Lorenzo si è messo l’infortunio alle spalle, credo che possa andare in panchina contro l’Az Alkmaar. Non vede l’ora di mettersi a disposizione del gruppo. Contro l’Atalanta il Napoli si è reso protagonista di una grande partita. In attacco c’è tanta concorrenza. Per Lorenzo è uno stimolo in più. Lorenzo è un professionista esemplare. Si allena al massimo e segue uno stile di vita e un regime alimentare impeccabile. Lo fa per restare titolare. Lorenzo è uno tosto, si arrabbia anche quando perde a carte”. Rispetto alle scorse stagioni, il Napoli ha una rosa più profonda. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Cr è intervenuto Vincenzodi Lorenzo. “Lorenzo si è messo l’infortunio alle spalle, credo che possa andare in panchina contro l’Az Alkmaar. Non vede l’ora di mettersi a disposizione del gruppo. Contro l’Atalanta ilsi è reso protagonista di una grande partita. In attacco c’è tanta concorrenza. Per Lorenzo è uno stimolo in più. Lorenzo è un professionista esemplare. Si allena al massimo e segue uno stile di vita e un regime alimentare impeccabile. Lo fa per restare titolare. Lorenzo è uno tosto, si arrabbia anche quando perde a carte”. Rispetto alle scorse stagioni, ilha una rosa più profonda. ...

