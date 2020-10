Piero Angela difende i Ferragnez e Conte: “Ha fatto bene” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella saggezza che contraddistingue la sua figura di divulgatore scientifico più amato e rispettato d’Italia, Piero Angela ha voluto dire la sua sulla polemica che ha investito il Presidente del Consiglio Conte dopo la sua scelta di chiedere aiuto a Chiara Ferragni e Fedez per invogliare i giovani ad indossare le mascherine e proteggersi. Lavoro, famiglia e Coronavirus Ospite al programma radiofonico Un giorno da pecora, Piero Angela ha parlato del ritorno di Super Quark+ su Raiplay, condividendo con i padroni casa, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, alcune curiosità. Ovviamente, nel suo intervento, l’amato divulgatore ha parlato della situazione Coronavirus in Italia e del suo lavoro definito “Di penna” e di tanta preparazione fatta in casa visto che come tanti ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella saggezza che contraddistingue la sua figura di divulgatore scientifico più amato e rispettato d’Italia,ha voluto dire la sua sulla polemica che ha investito il Presidente del Consigliodopo la sua scelta di chiedere aiuto a Chiara Ferragni e Fedez per invogliare i giovani ad indossare le mascherine e proteggersi. Lavoro, famiglia e Coronavirus Ospite al programma radiofonico Un giorno da pecora,ha parlato del ritorno di Super Quark+ su Raiplay, condividendo con i padroni casa, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, alcune curiosità. Ovviamente, nel suo intervento, l’amato divulgatore ha parlato della situazione Coronavirus in Italia e del suo lavoro definito “Di penna” e di tanta preparazione fatta in casa visto che come tanti ...

Ospite al programma radiofonico Un giorno da pecora, Piero Angela ha parlato del ritorno di Super Quark+ su Raiplay, condividendo con i padroni casa, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, alcune curiosità.

Piero Angela è sempre diretto nelle sue analisi e chiamato a commentare le decisioni di Conte non si tira indietro, tra coprifuoco e Chiara Ferragni.

Ospite al programma radiofonico Un giorno da pecora, Piero Angela ha parlato del ritorno di Super Quark+ su Raiplay, condividendo con i padroni casa, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, alcune curiosità.Piero Angela è sempre diretto nelle sue analisi e chiamato a commentare le decisioni di Conte non si tira indietro, tra coprifuoco e Chiara Ferragni.