Piercamillo Davigo | il volto buono della magistratura italiana

All'età di 70 anni, Piercamillo Davigo va in pensione. Magistrato e consigliere CSM, il suo nome resterà per sempre legato alla storia d'Italia grazie all'inchiesta "Mani Pulite" Nelle ultime è tornato con prepotenza alla ribalta il nome di Piercamillo Davigo, celebre magistrato e consigliere del Consiglio Superiore della magistratura. Il giudice è andato in pensione visto il compimento dei 70 anni di età nella giornata di ieri e per questo motivo la maggioranza del plenum dello stesso CSM lo hanno dichiarato decaduto. Con ogni probabilità questa vicenda avrà conseguenze nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con ricorsi e appelli ma nel frattempo è utile ricordare cosa ha significato ...

