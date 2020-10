Piemonte | coronavirus | chiusi sabato e domenica i centri commerciali | ordinanza del governatore Cirio

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Altrariguarda le scuole superiori che da lunedì dovranno alternare la didattica digitale a quella in presenza per una quota non inferiore al 50% in tutte le classi del ciclo, ad eccezione delle prime

MediasetTgcom24 : Coronavirus: Piemonte chiude centri commerciali nel weekend - RaiNews : 'Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità', ha detto il presidente della Regione… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il Piemonte chiude i centri commerciali nel weekend #CORONAVIRUS - BiondiSylvie : RT @LaStampa: Anche l’ospedale Maggiore si riorganizza con una “zona filtro” all’ex Casa di cura. Il capoluogo ha il più alto rapporto tra… - TorinoNews24 : Coronavirus in Piemonte, nuovo triste record: + 1440 casi in poche ore, l'emergenza dilaga... -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte coronavirus

Torino, 20 ott 17:36 - (Agenzia Nova) - E' salito a 29.442 in Piemonte il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus. Sono 63 in più di ieri. Questo il dato comunicato dall’Unità di ...De Luca vieta gli spostamenti tra le province per tutto il giorno per il coronavirus, in Piemonte lo stop ai centri commerciali nei weekend: cosa prevedono le misure decise dai governatori. Lombardia ...