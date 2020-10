Percorsi Covid, il Nas negli ospedali. Sapri ok, criticità nella Ginecologia di Nocera Inferiore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Percorsi Covid negli ospedali nel mirino dei carabinieri del Nas di Salerno. I militari del Nucleo specializzato hanno ‘visitato’, nella giornata di lunedì, la struttura ospedaliera di Sapri e quella di Nocera Inferiore. Nel plesso “dell’Immacolata”, gli uomini in divisa non hanno riscontrato alcuna anomalia; criticità, invece, sono state rilevate nell’Umberto I, in Ginecologia, dove il Percorso Covid non sarebbe stato da Protocollo. Scattate alcune prescrizioni che concedono tempo per sterzare e seguire le norme tracciate. La ‘visita’ del Nas fa seguito alle numerose segnalazioni, anche pubbliche e finite sui giornali, relative alla mancanza ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 ottobre 2020)nel mirino dei carabinieri del Nas di Salerno. I militari del Nucleo specializzato hanno ‘visitato’,giornata di lunedì, la strutturaera die quella di. Nel plesso “dell’Immacolata”, gli uomini in divisa non hanno riscontrato alcuna anomalia; criticità, invece, sono state rilevate nell’Umberto I, in, dove il Percorsonon sarebbe stato da Protocollo. Scattate alcune prescrizioni che concedono tempo per sterzare e seguire le norme tracciate. La ‘visita’ del Nas fa seguito alle numerose segnalazioni, anche pubbliche e finite sui giornali, relative alla mancanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Percorsi Covid Salerno / Sanità - Percorsi Covid nei presidi del Ruggi, Uil Fpl chiede incontro Ansa L'Aquila, emergenza Covid: aperta la palazzina delta sette per i ricoveri

L’occasione di finanziamenti COVID, prontamente colta ... Siamo impegnati 24 ore su 24, infatti, a riprogrammare i percorsi assistenziali e a riorganizzare i posti letto necessari per l ...

Covid, lo studio: «Indossare la mascherina riduce di 23 volte la possibilità di prendere il virus»

«Indossare una mascherina riduce le dimensioni delle nuvole di particelle di Covid fino a 23 volte ... «Abbiamo scoperto che qualsiasi cosa che diminuisca la distanza percorsa dalla nuvola dovrebbe ...

