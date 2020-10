“Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte”: il “Partage de Midi” di Claudel in onore di Benvenuto Cuminetti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Bignamini e Gabriele Allevi colgono la sfida di un testo complesso, profondamente drammatico, dalle tinte cupe e oniriche, a chiusura di deSidera 2020. In omaggio al grande studioso bergamasco per i vent’anni dalla sua scomparsa Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paolo Bignamini e Gabriele Allevi colgono la sfida di un testo complesso, profondamente drammatico, dalle tinte cupe e oniriche, a chiusura di deSidera 2020. In omaggio al grande studioso bergamasco per i vent’anni dalla sua scomparsa

M5S_Europa : #Tajani attacca il #redditodicittadinanza e suggerisce di abolirlo. Noi pensiamo invece che vada potenziato, alla l… - GoalItalia : Debutto in Champions da allenatore per @Pirlo_official ???? Dove può arrivare la Juve in Europa con lui in panchina? - matteosalvinimi : Avevamo capito che da Bruxelles dovessero arrivare aiuti, non suggerimenti per stangare i cittadini! Il governo non… - barman_73 : RT @NonSoloJuve: SILENZIO, PARLA ALVARO! ??”Il calcio è bello perché ogni anno ti dà un’opportunità. In Champions noi vogliamo sempre arriv… - giulyleclerc : RT @leclevc: Forse partire per arrivare secondi sarebbe stato meglio -

Ultime Notizie dalla rete : “Per arrivare Isuzu presenta il nuovo D-Max N60: costruito per resistere Fortune Italia