Pepe: «Voglio vincere la Champions League con il Porto» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pepe, difensore del Porto, ha parlato prima del match di Champions League contro il Manchester City Pepe, difensore del Porto, ha parlato prima del match di Champions League contro il Manchester City. «Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi. Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Abbiamo la responsabilità di rappresentare un club storico come il Porto. Il Manchester City è un avversario forte, ma a calcio si gioca in undici contro undici. Sento che posso sognare di vincere di nuovo la Champions, stavolta col Porto. So che è difficile, ma il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020), difensore del, ha parlato prima del match dicontro il Manchester City, difensore del, ha parlato prima del match dicontro il Manchester City. «Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi. Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria. Abbiamo la responsabilità di rappresentare un club storico come il. Il Manchester City è un avversario forte, ma a calcio si gioca in undici contro undici. Sento che posso sognare didi nuovo la, stavolta col. So che è difficile, ma il ...

Pepe, difensore del Porto, ha parlato prima del match di Champions League contro il Manchester City. «Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi. Dobbiamo ...

Pepe, difensore del Porto, ha parlato prima del match di Champions League contro il Manchester City. «Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi. Dobbiamo ...