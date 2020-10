Pepe pensa in grande: “Sogno di vincere la Champions League col Porto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sogno di vincere ancora la Champions League, è questo che mi dà la motivazione di andare avanti". Parole da vero leader, non solo del pacchetto difensivo, quelle di Pepe, difensore del Porto che questa sera sfiderà il Manchester City nella prima gara del girone di Coppa. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Real Madrid che in passato ha già vinto 3 volte la Coppa dalle grandi orecchie, spera di poter trionfare di nuovo, questa volta con la squadra del suo Paese.Pepe: "Sogno di vincere la Champions League col Porto"caption id="attachment 996973" align="alignnone" width="678" Pepe (getty images)/caption"Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi... Dobbiamo restare ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Sogno diancora la, è questo che mi dà la motivazione di andare avanti". Parole da vero leader, non solo del pacchetto difensivo, quelle di, difensore del Porto che questa sera sfiderà il Manchester City nella prima gara del girone di Coppa. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Real Madrid che in passato ha già vinto 3 volte la Coppa dalle grandi orecchie, spera di poter trionfare di nuovo, questa volta con la squadra del suo Paese.: "Sogno dilacol Porto"caption id="attachment 996973" align="alignnone" width="678"(getty images)/caption"Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi... Dobbiamo restare ...

ItaSportPress : Pepe pensa in grande: 'Sogno di vincere la Champions League col Porto' - - polifosfazenri : @dojaf4g cosa ne pensa pepe - blondecotAletta : RT @deca_hemmyblack: La gente pensa che sia not so much of a big deal like: cosa vuoi che sia se ti chiamo come voglio io invece che come v… - deca_hemmyblack : La gente pensa che sia not so much of a big deal like: cosa vuoi che sia se ti chiamo come voglio io invece che com… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe confessa cosa pensa davvero di Tommaso Zorzi. E Alfonso Signorini svela: “Il fidanzato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pepe pensa Pepe pensa in grande: “Sogno di vincere la Champions League col Porto” ItaSportPress Pepe pensa in grande: “Sogno di vincere la Champions League col Porto”

Parole da vero leader, non solo del pacchetto difensivo, quelle di Pepe, difensore del Porto che questa sera sfiderà il Manchester City nella prima gara del girone di Coppa. Intervenuto in conferenza ...

Insalatona con alici e frutta secca

C'è chi pensa che non serve una ricetta per fare un'insalatona. Che basta mettere insieme un po' quello che c'è in casa e andrà bene uguale. In realtà non è così semplice, ogni ingrediente dev'essere ...

Parole da vero leader, non solo del pacchetto difensivo, quelle di Pepe, difensore del Porto che questa sera sfiderà il Manchester City nella prima gara del girone di Coppa. Intervenuto in conferenza ...C'è chi pensa che non serve una ricetta per fare un'insalatona. Che basta mettere insieme un po' quello che c'è in casa e andrà bene uguale. In realtà non è così semplice, ogni ingrediente dev'essere ...