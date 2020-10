Pensioni anticipate 2020 ultime novità, Fornero: dopo quota 100 conti fuori controllo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le Pensioni anticipate e la riforma relativa una volta terminata quota 100 sono al centro del dibattito politico. Nella giornata di ieri si è tenuto un webinar dal titolo ‘Pensioni fuori controllo? I conti da salvare tra crisi e quota 100‘ in cui sono intervenuti alcuni esperti di previdenza come Giuliano Cazzola (membro del comitato scientifico di Adapt, già docente di Diritto della Previdenza sociale), Elsa Fornero (coordinatore scientifico Center for Research on Pensions and Welfare Policies, già ministro del Lavoro) e Giampaolo Galli (professore di Economia Politica e vice-direttore dell’Osservatorio dei conti Pubblici, ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lee la riforma relativa una volta terminata100 sono al centro del dibattito politico. Nella giornata di ieri si è tenuto un webinar dal titolo ‘? Ida salvare tra crisi e100‘ in cui sono intervenuti alcuni esperti di previdenza come Giuliano Cazzola (membro del comitato scientifico di Adapt, già docente di Diritto della Previdenza sociale), Elsa(coordinatore scientifico Center for Research on Pensions and Welfare Policies, già ministro del Lavoro) e Giampaolo Galli (professore di Economia Politica e vice-direttore dell’Osservatorio deiPubblici, ...

