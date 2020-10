Pelonzi | film su Totti resti nei cinema più di tre giorni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “E’ uscito in questiil docusu Francesco. In anteprima alla Festa deldi Roma e solo per tre, oggi e’ l’ultimo, nelle saletografiche della capitale. Da domani, in ragione di normative non piu’ adeguate, ile relativo alle produzioni con contributi statali, non sara’ piu’ visibile nelle sale.” “Gli esercentitografici che gia’ scontano una fortissima crisi determinata dalle restrizioni dovute alla pandemia attendevano di poter mantenere piu’ a lungo il prodottotografico con importante risposta di pubblico. Purtroppo non e’ il primoche subisce questa sorte a scapito degli ...