Pattinaggio artistico, Grand Prix 2020: con la cancellazione della tappa francese gli azzurri cercano il ritmo gara tra le mura amiche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle insolite e speriamo mai più replicabili assegnazioni delle tappe del Grand Prix 2020-2021, la competizione itinerante di Pattinaggio artistico che partirà questo fine settimana con Skate America, gli atleti della Nazionale italiana avrebbero dovuto partecipare, in toto, agli Internationaux De France di Grenoble, gara cancellata ufficialmente lunedì 19 ottobre a causa delle recenti misure restrittive introdotte dal Presidente Macron per contrastare l’aumento significativo dei positivi al Covid-19. A cosa era stata dovuta questa collocazione da parte dell’ISU? Semplicemente dall’emergenza sanitaria. Per poter garantire il corretto svolgimento della rassegna – orfana anche di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle insolite e speriamo mai più replicabili assegnazioni delle tappe del-2021, la competizione itinerante diche partirà questo fine settimana con Skate America, gli atletiNazionale italiana avrebbero dovuto partecipare, in toto, agli Internationaux De France di Grenoble,cancellata ufficialmente lunedì 19 ottobre a causa delle recenti misure restrittive introdotte dal Presidente Macron per contrastare l’aumento significativo dei positivi al Covid-19. A cosa era stata dovuta questa collocazione da parte dell’ISU? Semplicemente dall’emergenza sanitaria. Per poterntire il corretto svolgimentorassegna – orfana anche di ...

Pattinaggio Artistico Rovigo sugli scudi

Domenica 18 ottobre, presso il pattinodromo comunale di via Malipiero, si è svolta la fase provinciale del Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse promosso dal Comitato Regionale FISR ...

