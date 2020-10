Parte la Lombardia. Misure «simboliche» contro l’impennata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ufficialità dei dati è arrivata poco dopo le 18, per la Lombardia e Milano quella di ieri è stata la giornata con il più alto numero giornaliero di positivi e tamponi dall’inizio della pandemia: 4.125 positivi in 24 ore a fronte di 36.416 tamponi. A trainare la curva all’insù è sempre la provincia di Milano con 1.858 positivi, 753 a Milano città. I morti sono stati 20, in forte crescita i ricoveri non in terapia intensiva, +253, per un totale … Continua L'articolo Parte la Lombardia. Misure «simboliche» contro l’impennata proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ufficialità dei dati è arrivata poco dopo le 18, per lae Milano quella di ieri è stata la giornata con il più alto numero giornaliero di positivi e tamponi dall’inizio della pandemia: 4.125 positivi in 24 ore a fronte di 36.416 tamponi. A trainare la curva all’insù è sempre la provincia di Milano con 1.858 positivi, 753 a Milano città. I morti sono stati 20, in forte crescita i ricoveri non in terapia intensiva, +253, per un totale … Continua L'articololal’impennata proviene da il manifesto.

Coprifuoco Lombardia, dubbi sul rientro a casa I principali dubbi dei ... dell’ordinanza regionale e che rischia di generare non poca confusione anche da parte degli agenti delle forze dell’ordine, ...

Scuola, didattica a distanza in Lombardia, la rabbia dei presidi: «È una sconfitta»

Il passo indietro dopo mesi di preparativi nelle classi. Il via alla «dad» dal 26 ottobre, «qualora le scuole siano già nelle condizioni. I sindacati: misura inutile, i contagi avvengono altrove ...

Il passo indietro dopo mesi di preparativi nelle classi. Il via alla «dad» dal 26 ottobre, «qualora le scuole siano già nelle condizioni. I sindacati: misura inutile, i contagi avvengono altrove ...